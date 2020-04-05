السعودية اليوم / ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس "كورونا" في العراق إلى 961 إصابة



بغداد 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس "

وشملت الإصابات الجديدة بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وبابل وكربلاء وكركوك وذي قار.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 279 حالة.

// انتهى //

19:41ت م

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بغداد 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس " كورونا " في العراق إلى 961 إصابة مؤكدة بعدما تم تسجيل 83 إصابة جديدة مؤكدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.وشملت الإصابات الجديدة بغداد والبصرة والنجف والسليمانية وأربيل وديالى والمثنى وبابل وكربلاء وكركوك وذي قار.وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 5 حالات وفاة جديدة, مما رفع حالات الوفاة الإجمالية إلى 61 حالة، فيما تم تسجيل 20 حالة شفاء تام جديدة, مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 279 حالة.// انتهى //19:41ت م0161

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