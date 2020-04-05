السعودية اليوم / مجمع الصحة النفسية بجدة يخصص رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى



جدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

خصص مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين بشكل سريع من خلال توفير عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة إلى دخول العيادات.

ويعمل المجمع خلال أيام الدوام الرسمية وذلك للاستشارات والتنسيق المسبق عبر الأرقام التي خصصها لذلك وهي (0126544293 – 0126542962 تحويلة 1701 ) لتحديد أعراض واحتياجات المرضى قبل وصولهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل سريع عبر المنفذ الخارجي للصيدلية الخارجية بالمجمع.

ويأتي تنفيذ هذه الخدمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة

// انتهى //

19:18ت م

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جدة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسخصص مجمع إرادة والصحة النفسية بجدة رقماً هاتفياً لتقديم الخدمات العلاجية للمرضى المراجعين بشكل سريع من خلال توفير عيادة مخصصة لاستقبال اتصالات المرضى وصرف الأدوية دون الحاجة إلى دخول العيادات.ويعمل المجمع خلال أيام الدوام الرسمية وذلك للاستشارات والتنسيق المسبق عبر الأرقام التي خصصها لذلك وهي (0126544293 – 0126542962 تحويلة 1701 ) لتحديد أعراض واحتياجات المرضى قبل وصولهم وصرف الأدوية اللازمة لهم بشكل سريع عبر المنفذ الخارجي للصيدلية الخارجية بالمجمع.ويأتي تنفيذ هذه الخدمة في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا المستجد (كوفيد-١٩) والتوجيهات التي تنصح بالتباعد الاجتماعي والبقاء الاحترازي في المنازل وعدم الخروج إلا في الأوقات المحددة.// انتهى //19:18ت م0152

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