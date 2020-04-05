السعودية اليوم / مدني الباحة يدشن الحملة التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسرة



الباحة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

يدشن الدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم ، الحملة الإعلامية التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسرة، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية، خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول ، تحت شعار "#سلامتك_بمنزلك_غايتنا"، للوقاية من انتشار وباء فيروس

ونوه المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأن الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم في المنزل ، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار - لاقدر الله - ، ومنها زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية ، وأخطار المطابخ ، إلى جانب التأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل ، مثل كواشف الدخان والأخذ بأسباب وسبل السلامة بالمنزل.

وأكد العقيد الغامدي بأن الحملة تتضمن العديد من المعلومات والوسائط الإعلامية المتنوعة لتثقيف الأسر من هذه الأخطار ، وتعليمات تتعلق بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى طرح المسابقات التفاعلية وتوزيع الهدايا والجوائز القيمة للفائزين.

// انتهى //

18:51ت م

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الباحة 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسيدشن الدفاع المدني بمنطقة الباحة اليوم ، الحملة الإعلامية التوعوية لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسرة، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية، خلال فترة الحجر المنزلي ومنع التجول ، تحت شعار "#سلامتك_بمنزلك_غايتنا"، للوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ، وذلك لمدة ثلاثة أسابيع.ونوه المتحدث الرسمي في مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي بأن الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة خلال اجتماعهم في المنزل ، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار - لاقدر الله - ، ومنها زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية ، وأخطار المطابخ ، إلى جانب التأكيد على أهمية توفر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل ، مثل كواشف الدخان والأخذ بأسباب وسبل السلامة بالمنزل.وأكد العقيد الغامدي بأن الحملة تتضمن العديد من المعلومات والوسائط الإعلامية المتنوعة لتثقيف الأسر من هذه الأخطار ، وتعليمات تتعلق بالتعامل مع الأجهزة الكهربائية، إضافة إلى طرح المسابقات التفاعلية وتوزيع الهدايا والجوائز القيمة للفائزين.// انتهى //18:51ت م0149

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