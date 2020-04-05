السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية مبادرة مملكة البحرين بإعلان الخامس من أبريل يوما عالميا للضمير‎



الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية الأبعاد الإنسانية لمبادرة مملكة البحرين إعلان الخامس من أبريل يوما عالميا للضمير، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام.

وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن هذه المبادرة العالمية تسجل لمملكة البحرين، وتُعد إنجازا دوليا يضاف لإنجازات دول مجلس التعاون في إطار جهودها لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب، مشيراً معاليه إلى أن هذه المبادرات الخيرة تحرص على تعزيز وثاقة الارتباط الإنساني بين الحكومات والشعوب، وتجمع العالم على أسس تحقيق الخير للإنسانية جمعاء، عبر قيم العدالة والمساواة.

وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية هذه المبادرات الإنسانية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً، في إطار تصديه ومحاربته لأزمة وباء

// انتهى //

18:42ت م

0148



الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسأكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف أهمية الأبعاد الإنسانية لمبادرة مملكة البحرين إعلان الخامس من أبريل يوما عالميا للضمير، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء بمملكة البحرين، واعتمدتها منظمة الأمم المتحدة كيوم عالمي يحتفى به كل عام.وأشار الأمين العام لمجلس التعاون إلى أن هذه المبادرة العالمية تسجل لمملكة البحرين، وتُعد إنجازا دوليا يضاف لإنجازات دول مجلس التعاون في إطار جهودها لدعم وتعزيز المجال الإنساني وجهود التعايش والتسامح والسلام بين الشعوب، مشيراً معاليه إلى أن هذه المبادرات الخيرة تحرص على تعزيز وثاقة الارتباط الإنساني بين الحكومات والشعوب، وتجمع العالم على أسس تحقيق الخير للإنسانية جمعاء، عبر قيم العدالة والمساواة.وشدد الأمين العام لمجلس التعاون على أهمية هذه المبادرات الإنسانية خاصة في ظل الظروف التي يمر بها العالم حالياً، في إطار تصديه ومحاربته لأزمة وباء كورونا ، وكيف أثبت هذا التحدي أن المصير الإنساني المشترك والعمل من أجله يحتاج لمبادرات سامية وراقية في أهدافها، مثلما تحققه مبادرة اليوم العالمي للضمير.// انتهى //18:42ت م0148

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأمين العام لمجلس التعاون يؤكد أهمية مبادرة مملكة البحرين بإعلان الخامس من أبريل يوما عالميا للضمير‎ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.