

الأحساء 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

ضبطت أمانة الأحساء منفذي تحضير أطعمة في مطعمين عمدَ العاملين فيهما إلى إعداد وتجهيز الأغذية خلال فترة منع التجوّل.

وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة الأحساء خالد بن محمد بو وشل, أنه تم رصد عدد من الملاحظات المتعلقة بالاشتراطات الصحية والمهنية لمزاولة أنشطة الصحة العامة من بينها تدني مستوى النظافة العامة للمنشأتين، ووجود لحوم مجهولة المصدر ، وتحضير وتجهيز أغذية وتخزينها من اليوم الذي يسبق فترة تقديمها، وتسييح اللحوم بطريقة غير صحيحة، واستعمال أواني وأدوات غير صالحة للاستخدام، وعدم التقيد بارتداء وسائل الوقاية للعاملين، مشيراً إلى أنه على إثر ذلك جرى مصادرة وإتلاف 50 كيلو غراماً من اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وأطعمة محضرة مسبقاً.

وأكد أنه جرى تطبيق لائحة وزارة الشؤون البلدية والقروية للجزاءات بحق المخالفين وإغلاق المطعمين نظير مخالفتهم لمنع التجول والعمل في ساعات متأخرة من الليل.

// انتهى //

18:35ت م

0146





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أمانة الأحساء تغلق مطعمين مخالفين للأنظمة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.