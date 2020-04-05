السعودية | “النقد”: إعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص من رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية

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الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 7:22 مساءً, 5 أبريل 2020 م المناطق_الرياض قررت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، إعفاء المتاجر ومنشآت القطاع الخاص من رسوم عمليات خدمتي نقاط البيع والتجارة الإلكترونية.

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