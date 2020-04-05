شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية": للعودة إلى الوطن اتصل على هذا الرقم والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية ، أنه للتواصل والاستفسارات بشأن خدمة عودة المواطنين في الخارج الراغبين بالعودة يرجى الاتصال على هذا الرقم : مركز آمر : 00966112249701

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