كورونا يقتل 31 شخصا كل يوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رشا نايف مكة المكرمة

يواصل فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الانتشار بسرعة ليسجل نحو مليون إصابة في العالم، حيث تسبب منذ تسجيل أول حالة وفاة في 9 يناير وحتى أمس الأول من أبريل في وفاة 64,754 ألف شخص في العالم، وذلك ما يعادل نحو 31 وفاة يوميا.

وعلى الرغم من اتخاذ الدول إجراءات احترازية عدة ومبادرات "تباعد والتزام"، تمكن الجميع من المساهمة في القضاء على الفيروس والحد من انتشاره، إلا أن الحل الوحيد للقضاء على الأمراض المعدية أمثال كوفيد-19، هو ابتكار لقاح فعال يقدم مناعة مكتسبة، ويكون أجساما مضادة ضد فيروس كورونا، بحيث يتذكره الجهاز المناعي ويهاجمه فورا، كما حدث مع فيروسات معدية عدة.

وتسعى اليوم المختبرات في العالم بعمل دؤوب وجهود مستمرة ومتسارعة لكبح جماح كورونا المستجد، وينتظر العالم بفارغ الصبر ثمرة تلك الجهود ولحظة إعلان التوصل إلى لقاح الوقاية من فيروس كورونا.

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علماء ابتكروا لقاحات لأمراض مختلفة

1840: الإنجليزي إدوارد جينر: لقاح الجدري

1919: الفرنسيان ألبرت كالميت وكميا غيران: لقاح للسل

1963: الأمريكي جون فرانكلين أندروز مع فريق من العلماء: لقاح الحصبة

ملاحظة: رقم الوفيات حسب آخر أحصائية عند صنع المادة، والرقم يتغير.