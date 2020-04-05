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جدد الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، موضحًا أن كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، يتم الإعلان عنه عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي.
وكتب تغريدة من الحساب الرسمي بـ"تويتر": @spokesman_moh "نؤكد مجددًا على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، وكل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد يتم الإعلان عنها عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي."
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 06:23 PM
أكد أن كافة الإجراءات حول كورونا يعلن عنها عبر منصات رسمية"العبدالعالي يدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها
جدد الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، موضحًا أن كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، يتم الإعلان عنه عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي.
وكتب تغريدة من الحساب الرسمي بـ"تويتر": @spokesman_moh "نؤكد مجددًا على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، وكل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد يتم الإعلان عنها عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي."
، "العبدالعالي يدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها ،
المصدر : الخليج 365
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