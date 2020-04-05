، "العبدالعالي يدعو لعدم الانسياق وراء الشائعات وأخذ المعلومات من مصادرها ،

محمد بن مسعود - الدمام - أكد أن كافة الإجراءات حول كورونا يعلن عنها عبر منصات رسمية

جدد الحساب الرسمي للمتحدث باسم وزارة الصحة محمد العبدالعالي، التأكيد على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، موضحًا أن كل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد، يتم الإعلان عنه عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي.

وكتب تغريدة من الحساب الرسمي بـ"تويتر": ‏‫‪@spokesman_moh "نؤكد مجددًا على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات، وكل ما يتعلق بالإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد يتم الإعلان عنها عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي."

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