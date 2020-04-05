- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج": مغادرة 366 معتمراً تركياً بعد تأكد سلامتهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل
وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.
**media[799453]*
كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين خلال الفترة و تأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين، إضافة إلى ذلك جرى تقديم هدايا عينية للمعتمرين بالتنسيق مع القطاع الثالث ممثلًا في جمعية هدية الحاج والمعتمر بمكة المكرمة.
كانت هذه تفاصيل خبر "الحج": مغادرة 366 معتمراً تركياً بعد تأكد سلامتهم من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.