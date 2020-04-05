شكرا لقرائتكم خبر عن "الحج": مغادرة 366 معتمراً تركياً بعد تأكد سلامتهم من كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أشرفت وزارة الحج والعمرة على مغادرة (366) معتمراً من الجنسية التركية صباح اليوم عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، وذلك من خلال لجنة متابعة مغادرة المعتمرين الموجودين في المملكة برئاسة وزارة الحج والعمرة وعضوية كل من وزارة الداخلية ووزارة الخارجية ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني وإدارة مطار الملك عبدالعزيز الدولي للتأكد من جاهزية القطاعات التشغيلية بالمطار وشركة تسهيل وإنهاء إجراءات السفر وفق المعايير الصحية التي تضمن سلامة الجميع.

وتأتي هذه المرحلة استكمالاً للحضور الدائم للوزارة مع المعتمرين طيلة فترة بقائهم داخل العزل الطبي لإجراء الفحوصات من قبل وزارة الصحة، حيث أظهرت نتائج الفحص المخبري سلامة جميع المعتمرين من فيروس كورونا المستجد.

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كما قامت الوزارة بتأمين فنادق في مكة المكرمة وجدة لاستضافة المعتمرين خلال الفترة و تأمين الإعاشة ووسائل النقل إلى منفذ المغادرة، والتأكد من تلبية جميع احتياجاتهم لحين مغادرتهم لوطنهم سالمين، إضافة إلى ذلك جرى تقديم هدايا عينية للمعتمرين بالتنسيق مع القطاع الثالث ممثلًا في جمعية هدية الحاج والمعتمر بمكة المكرمة.