شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الصحة: خذوا المعلومات من مصادرها الرسمية والان نبدء بالتفاصيل

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة د.محمد العبدالعالي على أهمية أخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات. وقال عبر حسابه الرسمي على "تويتر": كل ما يتعلق بالإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد يتم الإعلان عنها عبر المصادر الرسمية من خلال وكالة الأنباء السعودية والمؤتمر الصحفي اليومي.

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