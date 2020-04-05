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"الملك سعود الطبية" تجهز 1000 وصفة علاجية للمنازل

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كشفت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة الخدمات الصيدلانية عن تجهيز أكثر من ألف وصفة علاجية جرى تسليمها لشركة متخصصة لنقل الأدوية لتقوم بدورها وإيصالها الى المرضى والمراجعين، خلال ثلاثة أسابيع فقط، وذلك عقب اتخاذها حزمة من الإجراءات الاحترازية لمواجهة .

وأوضحت مدير الخدمات الصيدلانية الدكتورة سلافة الشنواني أن الشحن يشمل الوصفات المستحدثة و الوصفات المعاد صرفها، وذلك من خلال تواصلهم مع مركز الاتصال على الرقم الموحد 19910 أو من خلال تأكيد المريض على الرسائل المرسلة من قبل الصيدلية.

وأشارت الشنواني إلى أن الوصفة العلاجية مغلفة بما يضمن سلامتها وتخزينها، ووصولها إلى المنازل بالشكل المناسب.

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