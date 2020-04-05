السعودية | "الجوازات" تبدأ بإجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة

شكرا لقرائتكم "الجوازات" تبدأ بإجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - بدأت جوازات مطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة، اليوم الأحد، بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المتأخرين عن المغادرة.

وبحسب ما جاء على وكالة الأنباء السعودية "واس"، بدأت الجوازات بإنهاء إجراءات سفر المعتمرين المنتهية تأشيراتهم والمتأخرين عن المغادرة في المدة النظامية، المسجلين في المنصة الإلكترونية لوزارة الحج والعمرة.

وكانت قد صدرت أوامر سامية بإعفاء هؤلاء المعتمرين من الآثار القانونية والغرامات المالية المقررة نظاماً المترتبة على التأخير عن المغادرة، وبالإعفاء من وضعهم في قائمة المرحلين (بصمة مرحل).

ويتم تأمين عودة هؤلاء المعتمرين إلى بلدانهم، وذلك بإشراف اللجنة المعنية بمغادرة المعتمرين المتأخرين والراغبين في السفر.

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وأوضحت الجوازات أنه "بالتعاون مع وزارة الحج والعمرة ووزارة الصحة والهيئة العامة للطيران المدني والجهات التشغيلية المختصة بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، جرى استقبال المسافرين وإنهاء إجراءات مغادرتهم مع تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع تفشي انتشار فيروس كورونا المستجد".

في سياق آخر، أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 2385 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.

وكان مصدر أمني مسؤول قد أعلن الخميس الماضي، منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يومياً، مع استمرار منع الدخول إليهما أو الخروج منهما، حتى إشعار آخر منعاً لانتشار وباء كورونا.

كما كان مسؤول في وزارة الداخلية السعودية، قد أعلن في 4 مارس/آذار، تعليق العمرة وزيارة المسجد النبوي للمواطنين والمقيمين مؤقتاً، وذلك لتفادي تفشي فيروس كورونا المستجد.