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أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم (الأحد)، مبادرة "الإجازة المبكرة"؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة دون أجر؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".فيروس كورونا الجديد
الإمارات تطلق مبادرة "الإجازة المبكرة" لإعادة المقيمين إلى بلدانهم خلال إجراءات "كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-05
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم (الأحد)، مبادرة "الإجازة المبكرة"؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة دون أجر؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
04:51 PM
تتضمّن تقديم مواعيدها أو منحهم إياها دون أجر
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين الإماراتية، اليوم (الأحد)، مبادرة "الإجازة المبكرة"؛ بهدف تمكين من يرغب من المقيمين العاملين في القطاع الخاص من العودة إلى بلدانهم خلال فترة الإجراءات الاحترازية المتخذة على مستوى الدولة، للوقاية والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأوضحت الوزارة أن المبادرة تتضمن تقديم مواعيد الإجازات السنوية للعاملين، أو الاتفاق مع المنشآت العاملين لديها على منحهم إجازة دون أجر؛ وفقًا لوكالة أنباء الإمارات "وام".
، الإمارات تطلق مبادرة "الإجازة المبكرة" لإعادة المقيمين إلى بلدانهم خلال إجراءات "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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