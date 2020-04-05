محمد بن مسعود - الدمام - من 4313 حتى 4934 شخصاً أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً. فيروس كورونا الجديد بريطانيا: تسجّل 621 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-04-05 أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً. Advertisements 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 04:50 PM من 4313 حتى 4934 شخصاً من 4313 حتى 4934 شخصاً أعلنت وزارة الصحة البريطانية أن حصيلة ضحايا فيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في المملكة المتحدة ارتفعت خلال الساعات الـ24 الماضية 621 حالة وفاة، فقد ارتفعت حصيلة الوفيات من 4313 حتى 4934 شخصاً. ، بريطانيا: تسجّل 621 حالة وفاة بفيروس "كورونا" خلال يوم واحد ،

المصدر : الخليج 365

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