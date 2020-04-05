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الصحة تنشر مقطع فيديو توعوي ضمن حملة "عاذرينكم"

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محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر [email protected] مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:

بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" — عش بصحة (@LiveWellMOH)

"

فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة

"الصحة" تنشر مقطع فيديو توعويًا ضمن حملة "عاذرينكم"

عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-05

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر [email protected] مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:

بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" — عش بصحة (@LiveWellMOH)

"

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05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441

05:57 PM

اخر تعديل

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441

06:02 PM

نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر [email protected] مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:

بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا

ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" — عش بصحة (@LiveWellMOH)

"

، الصحة تنشر مقطع فيديو توعوي ضمن حملة "عاذرينكم" ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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