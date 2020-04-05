، الصحة تنشر مقطع فيديو توعوي ضمن حملة "عاذرينكم" ،

- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر [email protected] مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:
بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا
ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" — عش بصحة (@LiveWellMOH)
"
لأجل سلامتنا، وسلامتكم.. #عاذرينكم— عش بصحة (@LiveWellMOH) April 3, 2020
ونقول لكم:#الوقاية_من_كورونا #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/4ycCgVRXIf
فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"الصحة" تنشر مقطع فيديو توعويًا ضمن حملة "عاذرينكم"عبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-05
نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر [email protected] مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:
بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا
ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" — عش بصحة (@LiveWellMOH)
"
لأجل سلامتنا، وسلامتكم.. #عاذرينكم— عش بصحة (@LiveWellMOH) April 3, 2020
ونقول لكم:#الوقاية_من_كورونا #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/4ycCgVRXIf
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
05:57 PM
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
06:02 PM
نشرت وزارة الصحة عبر منصتها التوعوية "عش بصحة" في تويتر [email protected] مقطع فيديو توعويًا للحث على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وذلك ضمن الحملة التوعوية التي أطلقتها "الصحة" مؤخراً بالشراكة مع
"سابك" تحت شعار "عاذرينكم"، تتضمن رسالة صادقة موجهة من كبار السن من الآباء والأمهات لأبنائهم تحمل عبارة "عاذرينكم"، حيث تتماشى هذه الحملة مع النصائح والإرشادات التوعوية التي أصدرتها الصحة للتأكيد على أهمية التباعد الاجتماعي وعدم المصافحة للوقاية من فيروس كورونا الجديد كوفيد ١٩ والحد من انتشاره، وتضمن مقطع الفيديو أبياتًا شعرية مؤثرة ومعبرة تقول:
بركم يا عيالنا قول وفعايل وبعدكم خير لنا وخوف علينا
عاذرينكم في الوصل والشك زايل الوطن هذا لنا ومنا وفينا
ويمكن الإطلاع على الفيديو عبر الرابط :
" — عش بصحة (@LiveWellMOH)
"
لأجل سلامتنا، وسلامتكم.. #عاذرينكم— عش بصحة (@LiveWellMOH) April 3, 2020
ونقول لكم:#الوقاية_من_كورونا #كلنا_مسؤول pic.twitter.com/4ycCgVRXIf
، الصحة تنشر مقطع فيديو توعوي ضمن حملة "عاذرينكم" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تنشر مقطع فيديو توعوي ضمن حملة "عاذرينكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.