، في تنبيه لـ"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة تبوك ،

محمد بن مسعود - الدمام - تؤدّي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية.. تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساءً

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها اليوم؛ من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك؛ حيث تشمل مدينة تبوك ومحافظة الوجه وحقل والبدع وتيماء وضباء.



وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمرّ حتى الساعة الـ7 مساءً.حالة الطقس