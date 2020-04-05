محمد بن مسعود - الدمام - خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تدشين وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. ‫#عودة_آمنة ‏‪mofa.gov.sa/es

وزارة الخارجية وزير الخارجية فيروس كورونا الجديد وزير الخارجية: تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة محمد المواسي الخليج 365 2020-04-05 أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تدشين وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. ‫#عودة_آمنة ‏‪mofa.gov.sa/es

05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 Advertisements 05:34 PM اخر تعديل 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 06:01 PM خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، تدشين وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة. وقال في تغريدة على حسابه بتويتر: انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله. ‫#عودة_آمنة ‏‪mofa.gov.sa/es

، وزير الخارجية: تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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