شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مشهد رائع لسيل من البرد في الرميثي شرق عفيف والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أظهر مقطع فيديو مشهد رائع لــسيول من البرد في الرميثي شرق عفيف، مما أثار إعجاب المواطنين بهذا المنظر الجميل.

وكانت هيئة الأرصاد نبهت بتشکل سحب ركامية رعدية تهطل منها أمطار متفاوتة قد تصل في بعض السحب الرعدية إلى غزيرة، وتصحب بالبرديات والرياح النشطة على عدة مناطق بالمملكة.

وأوضحت أن ذلك يشمل نواحي من محافظات عفيف والدوادمي والقويعية وشقراء والغاط والزلفي والمجمعة، حيث تمتد الفرصة لتشمل العاصمة الرياض والمحافظات المجاورة لها وأجزاءً من منطقة القصيم، خصوصًا نواحي محافظات ضرية وعقلة الصقور والنبهانية والرس والمذنب؛ وربما تشمل الفرصة أجزاء أخرى من منطقة القصيم.