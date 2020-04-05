شكرا لمتابعة خبر عن تدشين منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أعلن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، عن إطلاق منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة إلى المملكة.
وصرّح بأنه انطلاقاً من عناية القيادة -أيدها الله- بالمواطنين السعوديين في كل مكان دشنت وزارة الخارجية منصة إلكترونية لتسجيل طلبات الراغبين في العودة للمملكة، وقد وضعت الجهات الحكومية المختصة خطة متكاملة تضمن سلامة المواطنين والمواطنات الكرام بإذن الله " .
يشار إلى أنه يمكن الدخول على المنصة من خلال الرابط التالي اضغط هنـــــــــــــــا .
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