شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. أفراد الطواقم الطبية يكشفون عن طرق قضاء أوقاتهم في الحجر الصحي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى): وثق مقطع فيديو طرق قضاء أفراد الطواقم الطبية أوقاتهم في الحجر الصحي، مما أثار إشادة المواطنين بسبب دورهم البارز في خدمة المصابين بالوباء. وثق مقطع فيديو طرق قضاء أفراد الطواقم الطبية أوقاتهم في الحجر الصحي، مما أثار إشادة المواطنين بسبب دورهم البارز في خدمة المصابين بالوباء. وقال أحد الممارسين الصحيين خلال تصريحات تليفزيونية:" مرينا بمراحل صعبة منذ تفشى فيروس كورونا "، لافتا:" مرحلة بقاء المصاب في الغرفة لمدة 14 يوما صعبة وانتظار النتيجة صعبة جدا ". Advertisements وأبان الممارس الصحي:" شعرنا بتوتر وخوف من الفيروس في بداية الأمر ولكن انتزع الخوف من داخلنا عندما تعاملنا مع الحالات المصابة ". وتابع :" تعلمنا الصبر وصار هدفنا الرئيسي هو مكافحة العدوي بكل الطرق من خلال رعاية المصابين طبيبا واجتماعيا ونفسيا ". وكانت وزارة الصحة أعلنت وصول إجمالي حالات كورونا في المملكة إلى 2385 حالة، حيث أن نسبة المصابين بـكورونا من غير المواطنين تبلغ 53 %.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. أفراد الطواقم الطبية يكشفون عن طرق قضاء أوقاتهم في الحجر الصحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.