شكرا لمتابعة خبر عن الهلال الأحمر: جهزنا 1000 سيارة إسعاف بأحدث المعدات للتعامل مع الحالات الطارئة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت هيئة الهلال الأحمر، عن تجهيزها أكثر من ألف سيارة إسعاف بأحدث المعدات الطبية؛ للتعامل مع الحالات الطارئة، ضمن استعداداتها للمساهمة في احتواء جائحة كورونا

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي اليومي لتوضيح مستجدات كورونا، إذ أكدت أنها جهّزت غرف عمليات تعمل على مدار الساعة في كافة المناطق، كما استحدثت غرفتي عمليات إضافيتين في الرياض وجدة.

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وأشارت إلى أن هناك فريق مختص يدرس الأوضاع الحالية يوميًا؛ لإعداد الخطط التنفيذية والتشغيلية ومراقبة مؤشرات الأداء ويتابع أداء غرف العمليات.

وأضافت الهيئة أنه تم تدريب الكوادر البشرية من خلال 13فرضية لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أن هناك 485 مركزًا و13 غرفة عمليات.

وتابعت: " المكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ ".