شكرا لمتابعة خبر عن عبدالعزيز الحصيني: " جريان السيول بالرياض اليوم " والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر عبدالعزيز الحصيني، الباحث في الطقس والمناخ، من السحب الرعدية الممطرة غرب منطقة الرياض، وتحديدًا " الدوادمي والوشم وسدير وجنوب القصيم والباحة وعسير وجازان وشرق منطقة مكة ".

كما نبه "الحصيني" من الرياح الهابطة وحبات البرد وجريان السيول، فيما أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة إنذار جديد يُفيد بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض، تستمر لنحو العاشرة مساء اليوم الأحد.