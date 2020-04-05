شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. تزاحم شديد أمام أحد المتاجر لشراء «البيض» والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح مقطع فيديو مؤسف، تزاحم الناس لشراء البيض أمام أحد المتاجر، ضاربين بالإجراءات الوقائية عرض الحائط.

وأظهر المقطع، التزاحم الشديد أمام المتجر وعدم وجود مسافات بين المتسوقين، ما يُعرضهم ويُعرض أهاليهم إلى الخطر.

Advertisements

وقال المواطن موثق الفيديو:" يعني لو ماتاكلون بيض سنة كاملة ما عندكم مشكلة، لكن لو أحد يحمل الفيروس بينكم صار كافر".

وأضاف: " صحتكم أهم من أي شي، الصلاة مُنعت حتى لا يتجمع الناس، ما تعيشوا إلا بالبيض يعني! ".

وأعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19؛ ليصل الاجمالي 2385 حالة.