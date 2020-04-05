شكرا لمتابعة خبر عن فرع وزارة البيئة بالشرقية يضبط كميات كبيرة من البيض المخزن بغرض الاحتكار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

ضبطت الفرق التفتيشية الميدانية التابعة لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية بالتعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية ذات العلاقة خلال الجولات التفتيشية التي قامت بها أمس على أسواق الخضار والفاكهة في كل من مدينة الدمام ومحافظة حفر الباطن قيام بعض أصحاب مراكز تسويق البيض وأصحاب المستودعات بتخزين كميات كبيرة من بيض المائدة بثلاجاتهم ومستودعاتهم بغرض عدم تداولها واحتكارها لبيعها فيما بعد بأعلى من السعر المتداول بالسوق .

وأوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس عامر بن علي المطيري أن هذه الجولات لن يقتصر عملها للتأكد من مدى توفر السلع الغذائية المختلفة من خضار وفواكه وبيض ولحوم ودجاج وأسماك ومناسبة سعرها فقط ولكن سيكون من صميم عملها محاربة احتكار المنتجات بغرض رفع السعر والرغبة في تحقيق المكاسب من قبل بعض التجار أو بعض العمالة الوافدة على حساب المواطن أو الإساءة لاقتصاد الوطن، والتأثير في سياسة العرض والطلب .