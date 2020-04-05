شاهد.. بردية العضيان شرق عفيف

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):كشف مقطع فيديو، عن سقوط الأمطار والبرد في العضيان شرق محافظة عفيف بمنطقة الرياض، اليوم الأحد.
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم وحائل.
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