شكرا لمتابعة خبر عن تطبيق "طمني" يتيح معرفة مواقع توفر الكمّامات والمعقمات والصيدليات المرجعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

يتيح تطبيق "طمني" التابع للهيئة العامة للغذاء والدواء معرفة أماكن توفر المعقمات والكمّامات في أكثر من 1000 صيدلية في مختلف محافظات ومدن المملكة.

ويجري تحديث الكميات المتوفرة من المستلزمات الطبية المستخدمة في الوقاية من فيروس كورونا (كوفيد 19) من الكمّامات والمعقمات بشكل فوري من خلال الربط والتواصل المستمر مع الصيدليات.

كما يمكن للمستهلك معرفة مواقع الصيدليات المرجعية والأدوية المتوفرة فيها التي قد لا يجدها في صيدليات أخرى، ويبلغ عددها حالياً نحو 170 صيدلية موزعة في أنحاء المملكة.

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ويوفر التطبيق أيضاً معلومات دقيقة عن المنتجات التي تشرف عليها الهيئة (غذاء، دواء، أجهزة طبية، منتجات تجميل)، وذلك من خلال البحث باسم المنتج أو مسح الباركود الخاص به، لتظهر بعد ذلك المعلومات التي تهم المستهلك فيما يخص المنتج، والبدائل الدوائية للدواء، وغيرها من التفاصيل التي تعزز من صحة المستهلكين وسلوكهم الغذائي.

كما يُظهر تطبيق "طمني" إشعارات التحذيرات والاستدعاء للدواء، مع إمكانية تقديم شكاوى وبلاغات عدم توفر الدواء أو بلاغ عرض جانبي للأدوية وغيرها من الخدمات.

ويمكن الاستفادة من خدمات تطبيق "طمني" باللغتين العربية والإنجليزية عبر تحميله عن طريق نظامي التشغيل "IOS" و "أندرويد" من خلال الرابط: هنا .