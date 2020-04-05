شكرا لمتابعة خبر عن «الزكاة والدخل»: تأجيل سداد قيم ضريبية خلال الفترة الحالية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأحد، عن إطلاق مبادرات تهدف لمساعدة منشآت القطاع في مواجهة تداعيات الفيروس المستجد، وذلك من مارس حتى يوليو المقبل.

وفي السياق نفسه، أكد المتحدث باسم الزكاة والدخل، على تأجيل سداد قيم ضريبية خلال الفترة الحالية، وإلغاء الغرامات على الأقساط المسددة.