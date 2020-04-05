شكرا لمتابعة خبر عن طريقة تغسيل ودفن ضحايا الفيروس التاجي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها " وقاية " ، عن دليل للتعامل مع ضحايا الفيروس المستجد؛ حيث هناك إجراءات يجب اتباعها خلال غسل الموتى والنقل للمقبرة وأثناء عملية الدفن، لمنع انتقال العدوى أثناء التعامل مع الجثمان.

وقال المركز، أنه سيتم تحديد مغاسل الموتى المخصصة للتعامل مع حالات الوفاة حسب فريق متخصص لتقييم المغسلة وملاءمتها بالتنسيق بين الشؤون الصحية والأمانات في المناطق، وكذلك تحديد المقبرة التي سيجري فيها الدفن.

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وأوضح أن الغسل سيتم في المستشفى وفي حال تعذر ذلك، تغسل الجثة في المغاسل المخصصة ومن قبل الأشخاص المدربين، على أن يتم ارتداء معدات الوقاية الشخصية (الكمامات الطبية والقفازات والمريلة الطبية) والالتزام بغسل الأيدي بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 40 ثانية بعد انتهاء عملية النقل أو الغسل، ووضع الجثة في كيس مقفل مقاوم للماء ويمنع خروج السوائل.

ولن يتم تشريح الجثة إلا في حالة الضرورة ومن قبل المتخصصين، مع الحرص على تقليل الإجراءات التي تعرض الموجودين إلى سوائل الجثة، وفي حال احتوت الجثة على جروح يجب تغطيتها بضمادات طبية، وتوعية أقارب المتوفى بضرورة اتباع التعليمات المخصصة للتعامل مع الجثمان.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى توعيتهم بمخاطر انتقال العدوى عن طريق لمس المتوفى أو تقبيله، ونقل الجثة من المستشفى إلى المسجد والمقبرة من قبل أشخاص مدربين، والتزام مَن يقوم بعملية الدفن باستخدام مستلزمات الوقاية الشخصية واحتياطات مكافحة العدوى، وكذلك عدم التجمع أثناء مراسم الدفن.