شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة» : تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس كورونا (فيديو) والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأحد، عن تسجيل 206 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد COVID19؛ ليصل الاجمالي 2385 حالة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي اليومي لفيروس كورونا، أنه تم تسجيل 5 وفيات جديدة ليرتفع عدد الوفيات إلى 34 حالة وفاة، لافتًا إلى أن من بين حالات الإصابة 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة.

‏وأشار متحدث وزارة الصحة، إلى أن نسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%، مضيفًا: " معظم الحالات مرتبطة بالحركة والتنقل ونسبة المخالفة للضوابط الموضوعة مقلقة "؛ مؤكدًا أن أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى.