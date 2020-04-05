شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):كشف مقطع فيديو عن وقوع مذيع قناة الحدث الإخبارية في خطأ غير متوقع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة .
وأظهر الفيديو المديع وهو يقول أنه تم منع التجوال في 14 كيلو من المحافظة ،دونما يدري انه اسم الحي .
الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية اصدرت قرار بمنع التجوال في أحياء كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين ، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس .
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