شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. خطأ غير متوقع لمذيع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

كشف مقطع فيديو عن وقوع مذيع قناة الحدث الإخبارية في خطأ غير متوقع أثناء قراءة الأخبار حول منع التجول في 7 أحياء بجدة .

وأظهر الفيديو المديع وهو يقول أنه تم منع التجوال في 14 كيلو من المحافظة ،دونما يدري انه اسم الحي .

الجدير بالذكر أن وزارة الداخلية اصدرت قرار بمنع التجوال في أحياء كيلو 14 جنوب، کيلو 14 شمال، المحجر، غليل، القريات، کيلو 13، بترومين ، ضمن الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس .