شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الخريف: غرفة عمليات الوزارة تعمل على مدار الساعة لإمداد السوق المحلي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن خريف على استمرار عمل غرفة العمليات الوزارة على مدار الساعة لمساعدة القطاعات المختلفة وتحديداً القطاع الطبي . أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر بن خريف على استمرار عمل غرفة العمليات الوزارة على مدار الساعة لمساعدة القطاعات المختلفة وتحديداً القطاع الطبي . وأضاف في مداخلة هاتفية على قناة " الإخبارية " أن مصانع الكمامات والمعقمات والملابس الوقائية تعمل بكثافة لرفع الطاقات الإنتاجية وتغطية الإحتياج المحلي . كما أكد على نشاط قطاع الأغذية وتفاعل مصانع الأغذية بأنواعها المختلفة مع حاجة السوق .

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