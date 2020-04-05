شكرا لمتابعة خبر عن حقيقة فيديو ظهور الأجسام الغريبة حول القمر والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أكد الدكتور خالد الزعاق الباحث الفلكي وخبير الأرصاد الجوية اليوم الأحد عدم صحة مقطع الفيديو الذي يزعم ظهور مركبات واجسام غريبة حول القمر .
وقال "الزعاق" أن المقطع مركب لأنه لا يمكن لأقوى تلسكوبات العالم أن تظهر تفاصيل الظل بهذه الدقة كما ظهر في هذا التصوير الغير احترافي .
وأضاف أنحجم وحركة الظل غير متناسبة ولامتناسقة ، كما أنه لو صح فهذه المركبات سيكون حجمها أكبر من بحار الدنيا .
وكان الفيديو قد أثار ضجة كبيرة مع ظهور الأجسام الغريبة حول القمر وسط حالة من الجدل حول حقيقته .
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