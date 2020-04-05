5 وفيات.. السعودية تسجل أعلى عدد اصابات بكورونا في يوم واحد

شهدت السعودية اليوم الاحد، تسجيل اعلى حصيلة اصابات يومية بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، حيث تم تأكيد اصابة 206 أشخاص في المملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، في مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن عدد الإصابات المسجلة بالفيروس في المملكة ارتفع بواقع 206 حالات ووصل إلى نقطة 2385 بعد أن كان على مستوى 2179 أمس السبت.

وتعتبر هذه الزيادة اليومية للإصابات، الأكبر في المملكة منذ بدء التفشي وتأتي بعد أيام من استقرار نسبي في هذا المعدل الذي شهد تراجعا على مدار اليومين الماضيين، حيث سبق أن سجلت في البلاد يوم 31 مارس 110 حالات، وفي 1 أبريل 157 إصابة، وفي 2 أبريل 165، وفي 3 أبريل 154، وفي 4 أبريل 140.

وأفاد العبد العالي بتسجيل 5 وفيات جديدة في السعودية جراء الفيروس القاتل لتصل الحصيلة الإجمالية للمتوفين إلى 34 حالة، بحسب موقع روسيا اليوم.

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وذكر المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية أن الجهات الطبية المعنية سجلت 68 حالة شفاء جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 488 شخصا.

واعتبر العبد العالي أن فرص عودة الإصابة بفيروس كورونا إلى أشخاص يعتبرون متعافين موجودة، مؤكدا تسجيل حالات نادرة لذلك.

واقتربت حصيلة اصابات فيروس كوروان في العالم من مليون وربع المليون مصاب، فيما تم تأكيد وفاة أكثر من 65 ألف شخص، فيما بلغ عدد المتعافين 253 ألفا و597 شخصا.