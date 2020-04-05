السعودية اليوم / فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية يواصل تنفيذ أعماله عن بُعد



الدمام 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واس

نفذت إدارة التفتيش وخدمة العملاء بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، "١٢٥٧" زيارة تفتيشية، وفتحت ٧٠٠ ملف منشأة بقسم خدمة العملاء، خلال ١٠ أيام عمل عن بُعد، عبر نظام " التفتيش وخدمة العملاء".

وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أهمية استمرار العمل ومتابعة أوضاع مساكن العمال في جميع المحافظات ضمن لجنة مكونة من عدة جهات حكومية لمتابعة تطبيق القرارات الاحترازية كل بحسب اختصاصه.

من جانبه أفاد مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، أن اللجنة نفذت عدة جولات ميدانية لمتابعة عمل الأسواق في الفترة الحالية، وتمت زيارة سكن العمالة في الشركات ومدى التزامها داخل السكن بالاجراءات الاحترازية بهدف الوقوف على أوضاع العمالة في ظل جائحة فيروس

وأشار الأطرش، إلى أن قسم خدمة العملاء بالوزارة فتح خلال 10 أيام عمل، ٧٠٠ ملف منشأة، و ١٩٨ تغيير مهنة، و ٢٠٣ تحديث تراخيص، و ٢٣٣ تحديث بيانات وافدين، و ٨٦ تصحيح نشاط، و ٢٧ بلاغ تغيب، إضافة إلى طلبات الاستقدام والتي بلغت ٤٨٠ طلب.

بدوره، أوضح مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالشرقية عارف الشهري، أن الفرع نفذ ١٢٥٧ زيارة تفتيشية خلال ١٠ أيام، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.

// انتهى//

16:51ت م

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الدمام 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واسنفذت إدارة التفتيش وخدمة العملاء بفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية، "١٢٥٧" زيارة تفتيشية، وفتحت ٧٠٠ ملف منشأة بقسم خدمة العملاء، خلال ١٠ أيام عمل عن بُعد، عبر نظام " التفتيش وخدمة العملاء".وأكد مدير عام فرع الوزارة بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل، أهمية استمرار العمل ومتابعة أوضاع مساكن العمال في جميع المحافظات ضمن لجنة مكونة من عدة جهات حكومية لمتابعة تطبيق القرارات الاحترازية كل بحسب اختصاصه.من جانبه أفاد مساعد المدير العام لقطاع العمل محمد الأطرش، أن اللجنة نفذت عدة جولات ميدانية لمتابعة عمل الأسواق في الفترة الحالية، وتمت زيارة سكن العمالة في الشركات ومدى التزامها داخل السكن بالاجراءات الاحترازية بهدف الوقوف على أوضاع العمالة في ظل جائحة فيروس كورونا مع الجهات الحكومية المشاركة، حيث يتم رصد ومتابعة ورفع المهام المنجزة بشكل يومي.وأشار الأطرش، إلى أن قسم خدمة العملاء بالوزارة فتح خلال 10 أيام عمل، ٧٠٠ ملف منشأة، و ١٩٨ تغيير مهنة، و ٢٠٣ تحديث تراخيص، و ٢٣٣ تحديث بيانات وافدين، و ٨٦ تصحيح نشاط، و ٢٧ بلاغ تغيب، إضافة إلى طلبات الاستقدام والتي بلغت ٤٨٠ طلب.بدوره، أوضح مدير إدارة التفتيش بفرع الوزارة بالشرقية عارف الشهري، أن الفرع نفذ ١٢٥٧ زيارة تفتيشية خلال ١٠ أيام، مؤكداً استمرار الحملات التفتيشية للتحقق من التزام المنشآت بقرارات الوزارة والجهات المعنية الشريكة التي تلزم أصحاب العمل بضرورة اتخاذ كافة التدابير والاحتياطات لضمان سلامة العاملين لديها.// انتهى//16:51ت م0112

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