السعودية اليوم / أمانة الشرقية تعالج الحفر والهبوطات في بعض شوارع الخبر



الدمام 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 أبريل 2020 م واس

كثفت أمانة المنطقة الشرقية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية أعمال معالجة الحفر والتشققات في الطبقة الإسفلتية لبعض الشوارع بمحافظة الخبر من خلال تخصيص فرق لأعمال الصيانة ضمن مشروعي الصيانة لشمال وجنوب الخبر، حيث تم الانتهاء من معالجة أكثر من 350 حفرة ، تنفيذاً لخطة الأمانة الهادفة إلى رفع كفاءة الطرق وتطويرها وفقاً لأعلى معايير السلامة المرورية.

وأوضحت الأمانة أن لديها برنامجاً تهدف من خلاله إلى معالجة كافة الحفر والتشققات الأرضية وإصلاحات مواقع الهبوط لكافة الشوارع في جميع أنحاء الخبر، ضمن برنامج متكامل لتطوير شبكة الشوارع لمواجهة كافة التحديات اليومية للتنقل وإدخال التحسينات على الشوارع القائمة بما يضمن سلامة مستخدمي الطريق ومرتاديه ويحافظ على الشكل الجمالي والمظهر الحضاري للمحافظة ، و استمرار العمل بمعالجة كافة الحفر والتشققات طوال الفترة القادمة، وذلك لتوفير بيئة آمنة للتنقل.

// انتهى //

15:23ت م

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