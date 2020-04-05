السعودية اليوم / مجمع إرادة بالرياض يوجه نصائح للمصابين بكورونا (COVID-19)



الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واس

وجه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من الإرشادات النفسية للمصابين بفيروس

وحث المجمع المصابين على التفاؤل المستمر والدعاء لله لأنهما مصدر للهدوء ورفع المعنويات، ويعملان على تحسين النفسية وهذا عامل مهم في زيادة المناعة الجسمانية، كما أن عليهم أن يثقوا أن الإصابة لا تعني حدوث مضاعفات مميتة، وغالبية المصابين ولله الحمد تماثلوا للشفاء.

وحذر المجمع جميع المصابين من أن القلق والخوف المفرط يؤثران سلباً على صحتهم وقدراتهم النفسية ما قد يتسبب في تأخر مرحلة الشفاء والتعافي من هذا الفيروس، وتجنب الأخبار السلبية والأرق والإرهاق النفسي والبدني مع أهمية جعل فترة الحجر الصحي مرحلة استجمام وراحة لأبدانهم ونقاهة نفسية, داعياً إياهم للقراءة عن التفاؤل وتطبيقه.

وأوضح أن من أهم النتائج الإيجابية لاتباع هذه الإرشادات تكون في أن تعاملهم الأمثل مع هذه المرحلة يبعث الطمأنينة لهم ولأسرهم الذي سيتعزز لديهم الدعم الإيجابي في مصلحة المصابين، إضافة إلى أن تغلبهم على القلق المصاحب للمرض يعد مصدر راحة لمن حولهم وخبرة إيجابية يتعلمها الآخرون.

ودعا مجمع إرادة بالرياض المصابين إلى المحافظة على التواصل عن بعد مع الأقارب والأصدقاء وأن يظهروا بصورة إيجابية بما يسهم في رفع معنويات أسرهم للحصول على الدعم منهم، كما أن هناك أهمية للاتصال بمن يثقوا فيهم ويعبروا لهم عن مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم وليكونوا ممن يدعون إلى التفاؤل ويساعدون في التغلب على بواعث القلق لديهم.

وشدد على أهمية الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 عند الحاجة للاستشارة النفسية، والتواصل مع مركز الدعم والاستشارات النفسية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالاتصال على الرقم المجاني 8001240444.

// انتهى //

15:22ت م

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الرياض 12 شعبان 1441 هـ الموافق 05 إبريل 2020 م واسوجه مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض جملة من الإرشادات النفسية للمصابين بفيروس كورونا (COVID-19) للتعامل مع مرحلة المرض، وبما يسهم في تجاوزها بسرعة بإذن الله.وحث المجمع المصابين على التفاؤل المستمر والدعاء لله لأنهما مصدر للهدوء ورفع المعنويات، ويعملان على تحسين النفسية وهذا عامل مهم في زيادة المناعة الجسمانية، كما أن عليهم أن يثقوا أن الإصابة لا تعني حدوث مضاعفات مميتة، وغالبية المصابين ولله الحمد تماثلوا للشفاء.وحذر المجمع جميع المصابين من أن القلق والخوف المفرط يؤثران سلباً على صحتهم وقدراتهم النفسية ما قد يتسبب في تأخر مرحلة الشفاء والتعافي من هذا الفيروس، وتجنب الأخبار السلبية والأرق والإرهاق النفسي والبدني مع أهمية جعل فترة الحجر الصحي مرحلة استجمام وراحة لأبدانهم ونقاهة نفسية, داعياً إياهم للقراءة عن التفاؤل وتطبيقه.وأوضح أن من أهم النتائج الإيجابية لاتباع هذه الإرشادات تكون في أن تعاملهم الأمثل مع هذه المرحلة يبعث الطمأنينة لهم ولأسرهم الذي سيتعزز لديهم الدعم الإيجابي في مصلحة المصابين، إضافة إلى أن تغلبهم على القلق المصاحب للمرض يعد مصدر راحة لمن حولهم وخبرة إيجابية يتعلمها الآخرون.ودعا مجمع إرادة بالرياض المصابين إلى المحافظة على التواصل عن بعد مع الأقارب والأصدقاء وأن يظهروا بصورة إيجابية بما يسهم في رفع معنويات أسرهم للحصول على الدعم منهم، كما أن هناك أهمية للاتصال بمن يثقوا فيهم ويعبروا لهم عن مشاعرهم وأحاسيسهم وأفكارهم وليكونوا ممن يدعون إلى التفاؤل ويساعدون في التغلب على بواعث القلق لديهم.وشدد على أهمية الاتصال على الرقم الموحد لوزارة الصحة 937 عند الحاجة للاستشارة النفسية، والتواصل مع مركز الدعم والاستشارات النفسية بمجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض بالاتصال على الرقم المجاني 8001240444.// انتهى //15:22ت م0095

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