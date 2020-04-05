شكرا لقرائتكم خبر عن إنطلاق المنصة المخصصة لتسجيل المواطنين العالقين بالخارج والان نبدء بالتفاصيل

أطلقت وزارة الخارجية المنصة المخصصة لتسجيل المواطنين العالقين بالخارج والراغبين في العودة إلى الوطن، ودعت السفارة في الإمارات المواطنين للتسجيل بالمنصة تمهيداً لإجراءات عودتهم سالمين إلى الوطن. وذلك عبر الرابط https://mofa.gov.sa/es. وجاءت المنصة تنفيذا للأمر الملكي الكريم بإنشاء منصة إلكترونية لخدمة المواطنين الراغبين في العودة إلى المملكة العربية السعودية، حيث تتيح لهم تسجيل بياناتهم الشخصية وبيانات افراد عائلاتهم.

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