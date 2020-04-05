شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 2385 إصابة بكورونا و34 حالة وفاة وتعافي 488 والان نبدء بالتفاصيل

- متحدث الصحة: 206 إصابة جديدة بكورونا و5 وفيات

- متحدث "الزكاة والدخل": توفير السيولة للقطاع الخاص ضمن أولويات الهيئة

- متحدث الهلال الأحمر: جهزنا أكثر من ألف سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة كورونا

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي اليوم، في المؤتمر الصحفي اليومي الخاص بفيروس كورونا المستجد، أن العدد الإجمالي للحالات المصابة في المملكة وصل 2385 حالة منها 1863 نشطة، ومجموع المتعافين 488 حالة، وإجمالي عدد الوفيات 34 حالة.

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وقال أن الحالات المكتشفة منذ عصر أمس 206 حالة و5 وفيات، ونسبة المصابين من السعوديين تبلغ 47%، ونسبة غير السعوديين تبلغ 53%، موضحاً أن معظم الحالات المرصودة نتيجة التجمعات والتنقل، ورصدنا انخفاض في معدلات التنقل في المملكة لذا ندعو الجميع الالتزام بالتوعية والاجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أعلن المتحدث الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل، إطلاق مبادرات لدعم القطاع الخاص في مواجهة تداعيات كورونا، ويمكن الاستفادة من هذه المبادرات من تاريخ 18 مارس وحتى 30 يونيو، كما أن إيقاف الخدمات تُرفع خلال هذه الفترة ، مؤكداً أن توفير السيولة للقطاع الخاص ضمن أولويات الهيئة.

فيما قال المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي: جهزنا أكثر من ألف سيارة إسعاف للمساعدة في مواجهة كورونا، ونتخذ إجراءات لتعقيم سيارات الإسعاف الناقلة لمصابين، وتفعيل خاصية للبلاغ عبر تطبيق أسعفني وطلب الإذن للخروج لأقرب منشأة صحية.

وأوضح أن المكالمات الواردة إلى هاتف هيئة الهلال الأحمر بلغت أكثر من 350 ألف مكالمة، والبلاغات أكثر من 96 ألف بلاغ، مشيرا إلى أن 485 مركزًا و 13 غرفة عمليات تشارك في مواجهة كورونا.