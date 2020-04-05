السعودية | الصحة السعودية: إجمالي حالات كورونا بالمملكة 2385

شكرا لقرائتكم الصحة السعودية: إجمالي حالات كورونا بالمملكة 2385 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، محمد العبد العالي، اليوم الأحد، أن إجمالي حالات كورونا في المملكة وصل إلى 2385 حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 34.

وأضاف محمد العبد العالي خلال المؤتمر الصحفي اليومي لوزارة الصحة السعودية حول تطورات فيروس كورونا، أن نسبة المصابين بـ #كورونا من غير السعوديين تبلغ 53 %.

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وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية،إن نسبة الحركة والتنقل المخالفة للضوابط الموضوعة "مقلقة"، لكنه أشار في ذات السياق إلى أن أعداد الإصابات ترتفع لكنها في حدود آمنة مقارنة بدول أخرى.

من جهته أفاد المتحدث باسم الهلال الأحمر السعودي بأن هناك اجتماعات يومية لمتابعة تطورات الفيروس والحالات المسجلة، وأنه تم تسخير أكثر من 1100 كادر في غرفة عمليات لتلقي البلاغات ومتابعتها.

ولفت ممثل الهلال الأحمر السعودي إلى التنسيق الذي يتم مع الأمن العام فيما يخص طلبات التنقل، مؤكدا أن سيارات الإسعاف تخضع لعمليات تعقيم بعد نقل أي مصاب.