- 1/3
- 2/3
- 3/3
محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 05 أبريل 2020، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.
وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضح أن نسبة السعوديين المصابين بالفيروس من إجمالي الحالات بلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53% من إجمالي الحالات.فيروس كورونا الجديد وزارة الصحة
"الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالةعبدالله البرقاوي الخليج 365 2020-04-05
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 05 أبريل 2020، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.
وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضح أن نسبة السعوديين المصابين بالفيروس من إجمالي الحالات بلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53% من إجمالي الحالات.
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:39 PM
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441
03:52 PM
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الاحد 05 أبريل 2020، عن تسجيل 206 إصابة جديدة بفيروس "كورونا".
وأضاف متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي الدوري للحديث عن آخر مستجدات فيروس "كورونا" أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 2385 حالة حتى الآن.
وكشف "العبدالعالي" عن ارتفاع عدد المتعافين إلى 488 بعد تسجيل 68 حالة تعافٍ جديدة.
وأوضح أن نسبة السعوديين المصابين بالفيروس من إجمالي الحالات بلغ 47%، فيما بلغت نسبة غير السعوديين 53% من إجمالي الحالات.
، "الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "الصحة" في مؤتمرها الصحفي تعلن: تسجيل 206 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي 2385 حالة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.