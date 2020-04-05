، بالأسماء.. جامعة شقراء توافق على قرارات ترقية عدد من أعضاء هيئتها التدريسية ،

محمد بن مسعود - الدمام - برئاسة الوكيل.. وعلى رتب "أستاذ مساعد" و"مشارك" في عدد من الكليات

وافق المجلس العلمي في جامعة شقراء في جلسته الخامسة التي عقدت برئاسة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيس المجلس العلمي الدكتورعبد الرحمن بن محمد الشهراني على عدد من القرارات العلمية والأكاديمية .

وتضمنت القرارات الموافقة على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أستاذ مساعد، وهم: منيرة بنت سامي السلوم - تخصص اللغويات التطبيقية -كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء، وسمية بنت سليمان البصري - تخصص القيادة التربوية- كلية المجتمع بحريملاء، معاذ بن عبدالرحمن العمار- تخصص طب الأسرة- كلية الطب بشقراء، أمجد بن إبراهيم الواصل- تخصص الفقه المقارن- كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالقويعية، متعبة بنت خالد المطيري -تخصص الكتاب والسنة- كلية العلوم والدراسات الإنسانية بعفيف، عاقل بن فارع السلمي- تخصص الموارد البشرية- كلية المجتمع بحريملاء، ولاء بنت عبدالعزيز الباحوث- تخصص قيادة تنظيمية- -كلية المجتمع بحريملاء، خلف بن عايض العتيبي -تخصص التمريض- كلية العلوم الطبية التطبيقية بالدوادمي.

كما اشتملت القرارات الموافقة على ترقية عدد من أعضاء هيئة التدريس إلى رتبة أستاذ مشارك وهم: جوزاء بنت بادي العتيبي- تخصص الفقه وأصوله -كلية التربية بالمزاحمية، سالم بن الحميدي التميمي- تخصص الفقه المقارن -كلية العلوم والدراسات الإنسانية بثادق، محمد بن عليان المشرافي المطيري- تخصص الفقه المقارن- كلية العلوم والآداب بساجر، لافي بن سعود النفيعي -تخصص الهندسة الكهربائية- كلية الهندسة بالدوادمي، صالح بن عبدالعزيز الزهراني- تخصص علم النفس- كلية التربية بشقراء، شاهيناز عبد الرحمن بشير- تخصص التكنولوجيا -كلية التربية بعفيف، محمد بن علي العتيبي- تخصص تكنولوجيا التعليم- كلية التربية بعفيف، نورة بنت محمد الضريس- تخصص الإدارة التربوية - كلية العلوم والدراسات الإنسانية بحريملاء.جامعة شقراء أعضاء هيئة التدريس