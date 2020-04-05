محمد بن مسعود - الدمام - بلاغ مواطن ينتهي بضبط وافد حول سكنه لصالون حلاقة في عسير محمد طيران الخليج 365 2020-04-05 ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أحد صوالين الحلاقة يديره عامل أجنبي في منزل سكني.

وجاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود صالون حلاقة في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليًا ومنع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظًا على سلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله . 05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 03:09 PM Advertisements اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وسلم للجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم اتخذت الإجراءات النظامية بحقه وسلم للجهات ذات العلاقة لإكمال اللازم ضبطت فرق الرقابة التابعة لأمانة منطقة عسير أحد صوالين الحلاقة يديره عامل أجنبي في منزل سكني.

وجاء ضبط العامل بعد تلقي بلاغ من قبل أحد المواطنين يفيد بوجود صالون حلاقة في منزل سكني رغم الإجراءات المشددة حاليًا ومنع ممارسة جميع أنشطة صوالين الحلاقة حفاظًا على سلامة العامة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فايروس كورونا .

وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقة وتسليمه للجهات ذات العلاقة لإكمال ما يلزم حياله . ، بلاغ مواطن ينتهي بضبط وافد حول سكنه لصالون حلاقة في عسير ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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