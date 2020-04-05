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تمكن باحثون أمريكيون من تطوير تطبيق يكشف الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا لهم فإنه يتوجب على المستخدم فقط تشغيله والسعال.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق الطلب من المستخدم قراءة الأبجدية بصوت عال، ثم قد يطلب نطق بعض الأصوات، وبعد القيام بهذه الخطوات يبدأ التطبيق بتحليل المعلومات، ومن ثم يقدم نسبة احتمالية إصابة الشخص بوباء "كوفيد – 19".
وأشار المطورون إلى أنهم أخذوا بعين الاعتبار أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، وبما أنه يضرب الرئتين، فإن ذلك يمكن أن يغير من صوت الشخص.
ووفق "سبوتنيك" يشار إلى أن الخبراء أجروا اختبارات للتطبيق على أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أشخاص أصحاء. ومع ذلك لا يزال من غير المعروف مدى صحة التشخيص الذي يقدمه التطبيق، وفق موقع "regnum"فيروس كورونا الجديد
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 03:35 PM
المطورون: عندما يصاب الشخص فإن صوته يتغيرتطوير تطبيق يكشف كورونا من سعال المستخدم
تمكن باحثون أمريكيون من تطوير تطبيق يكشف الإصابة بفيروس كورونا، ووفقًا لهم فإنه يتوجب على المستخدم فقط تشغيله والسعال.
بالإضافة إلى ذلك، يمكن للتطبيق الطلب من المستخدم قراءة الأبجدية بصوت عال، ثم قد يطلب نطق بعض الأصوات، وبعد القيام بهذه الخطوات يبدأ التطبيق بتحليل المعلومات، ومن ثم يقدم نسبة احتمالية إصابة الشخص بوباء "كوفيد – 19".
وأشار المطورون إلى أنهم أخذوا بعين الاعتبار أنه عندما يصاب الشخص بفيروس كورونا، وبما أنه يضرب الرئتين، فإن ذلك يمكن أن يغير من صوت الشخص.
ووفق "سبوتنيك" يشار إلى أن الخبراء أجروا اختبارات للتطبيق على أشخاص مصابين بفيروس كورونا، بالإضافة إلى أشخاص أصحاء. ومع ذلك لا يزال من غير المعروف مدى صحة التشخيص الذي يقدمه التطبيق، وفق موقع "regnum"
، تطوير تطبيق يكشف كورونا من سعال المستخدم ،
المصدر : الخليج 365
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