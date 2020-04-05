شكرا لقرائتكم خبر عن «التطوير التعليمي» يطلق منصة للتدريب عن بُعد والان نبدء بالتفاصيل

- الجهيمي: بناء شبكات تدريب مهنية بين إدارات التطوير المهني في مختلف المناطق التعليمية

أطلق معهد التطوير المهني التعليمي في وزارة التعليم منصة للتدريب عن بُعد وشراكات عمل مع الجامعات لاستدامة عمليات التطوير للمعلمين والمعلمات؛ لاستمرار خطة التطوير المهني في ضوء الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها قيادتنا الرشيدة للحماية من فيروس كورونا.

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وقال المشرف العام على المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي أ.د. أحمد بن عبد الرحمن الجهيمي: إن من أهم مستهدفات المعهد الوطني للتطوير المهني التعليمي تنويع التدريب ما بين التدريب المباشر والتدريب عن بُعد (المتزامن وغير المتزامن)، وبناء شبكات تدريب مهنية بين إدارات التطوير المهني في مختلف المناطق التعليمية، موضحاً أن هذا ما جعل جاهزية المعهد وإدارات التطوير المهني في المناطق عالية وقادرة على التعامل مع ظروف تعليق الحضور لمقرات العمل.

وأضاف أن المعهد اتخذ العديد من الحلول البديلة لاستمرار التطوير المهني التعليمي وتنفيذ التدريب عن بُعد، من خلال عقد الاجتماعات عن بُعد مع مديري ومديرات إدارات التطوير المهني في جميع المناطق والمحافظات؛ لبحث البدائل الممكنة لتقديم التدريب عن بُعد لدعم شاغلي الوظائف التعليمية، موضحاً أنه نتج عن هذه الاجتماعات مبادرة التدريب الإلكتروني (التدريب عن بُعد) بتعاون 6 إدارات تدريب (بنين وبنات) من ثلاث مناطق جدة ومكة والشرقية في الفترة من 27 / 7/ 1441 إلى 9/ 8/ 1441هـ، كما تم تحليل الاحتياج التدريبي للميدان التعليمي، وتحديد مجالات البرامج التدريبية ذات الأولوية لهذه المرحلة في التنفيذ، كذلك إعداد خطة التدريب للمرحلة الأولى من المبادرة بما يتناسب مع الفترة الحالية ويتوافق مع توجهات وزارة التعليم في استمرارية تعليم الطلاب، لتكون البرامج في أوقات مناسبة للمستفيدين ولا تتعارض مع قيامهم بمهام التعليم عن بعد.

وأشار إلى أن المعهد عقد شراكات مع الجامعات الحكومية وتبادل الخدمات التعليمية والأنظمة التقنية؛ لتقديم خدمات التدريب عن بُعد وتقديم برامج نوعية متنوعة، وإنشاء منصة التطوير المهني التعليمي الإلكتروني https://e-pedp.com/ لتضم ثلاث مناطق جدة ومكة والشرقية (بنين -بنات) 6 إدارات تدريب، لتيسير التحاق المتدربين والمتدربات بالبرامج التدريبية من المناطق كافة، ثم انضم إليها 3 إدارات هي: الطائف -بنين، عسير - بنات ، محايل -بنات ليصبح عدد الإدارات المشاركة في المرحلة الأولى 9 إدارات.