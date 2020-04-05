، مختص يحذر المدخنين من كورونا: أنتم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ،

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حذر مشرف عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة الدكتور علي بن أحمد باجابر المدخنين من الاستمرار في هذه العادة السيئة خلال فترة انتشار كوفيد 19 لما في ذلك من خطر على حياتهم.
وقال الدكتور باجابر إن التدخين يقلل من قدرة جسم الإنسان على مقاومة الأمراض المعدية، حيث إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل تنفسية حادة والالتهابات الرئوية، مما يجعل التدخين يزيد من أعراض الفيروس سواء كونه مرتبطًا بالأمراض المزمنة للقلب والرئتين.
وبيّن باجابر أن الدراسات بينت أن المدخنين عندما يتعرضون لعدوى شديدة مثل فيروس كورونا تزيد لديهم فرصة حدوث ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والتي تحدث عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية للرئتين، وهذا السائل يمنع الرئتين من الامتلاء بالهواء الكافي، مما يعني وصول الأوكسجين أقل لمجرى الدم، مشيراً إلى أن كورونا يستهدف بشكل مباشر الجهاز التنفسي الذي يتأثر بشكل كبير بعادة تدخين السجائر، ناصحًا المدخنين خلال هذه الفترة بترك عادة التدخين لما لها من أثر كبير في اكتساب العدوى، وإن كان الإقلاع عنه نهائيًا هو الأفضل والأكمل من أجل صحتهم وذويهم الذين لا يريدون فقدهم بسبب هذه السموم التي تحصد الملايين حول العالم.جمعية كفى أضرار التدخين والمخدرات فيروس كورونا الجديد
05 إبريل 2020 - 12 شعبان 1441 02:45 PM
مشرف عيادات كفى: يقلل من قدرة جسم الإنسان على مقاومة الأمراض المعدية
حذر مشرف عيادات جمعية كفى للتوعية بأضرار التدخين والمخدرات بجدة الدكتور علي بن أحمد باجابر المدخنين من الاستمرار في هذه العادة السيئة خلال فترة انتشار كوفيد 19 لما في ذلك من خطر على حياتهم.
وقال الدكتور باجابر إن التدخين يقلل من قدرة جسم الإنسان على مقاومة الأمراض المعدية، حيث إن الأشخاص الذين لديهم تاريخ من التدخين أكثر عرضة لخطر الإصابة بمشاكل تنفسية حادة والالتهابات الرئوية، مما يجعل التدخين يزيد من أعراض الفيروس سواء كونه مرتبطًا بالأمراض المزمنة للقلب والرئتين.
وبيّن باجابر أن الدراسات بينت أن المدخنين عندما يتعرضون لعدوى شديدة مثل فيروس كورونا تزيد لديهم فرصة حدوث ما يسمى بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة والتي تحدث عندما يتراكم السائل في الأكياس الهوائية للرئتين، وهذا السائل يمنع الرئتين من الامتلاء بالهواء الكافي، مما يعني وصول الأوكسجين أقل لمجرى الدم، مشيراً إلى أن كورونا يستهدف بشكل مباشر الجهاز التنفسي الذي يتأثر بشكل كبير بعادة تدخين السجائر، ناصحًا المدخنين خلال هذه الفترة بترك عادة التدخين لما لها من أثر كبير في اكتساب العدوى، وإن كان الإقلاع عنه نهائيًا هو الأفضل والأكمل من أجل صحتهم وذويهم الذين لا يريدون فقدهم بسبب هذه السموم التي تحصد الملايين حول العالم.
، مختص يحذر المدخنين من كورونا: أنتم أكثر عرضة للإصابة بالفيروس ،
المصدر : الخليج 365
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