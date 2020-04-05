شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

ضربت مواطنة مثلاً يحتذى به في الوفاء والإخلاص لزوجها المتوفي ، الذي اهداها مزهرية قبل 62 عام ليلة زفافهما ولا زالت محتفظة بها .

ووثق مقطع فيديو ما فعلته المواطنة بالمزهرية حيث صنعت منها عمل خيري كصدقة جارية على روح زوجها بعد وفاتها ، إذ ظلت تحتفظ فيها بالأموال الفائضة وتوزعها على الفقراء والمحتاجين .

وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين مع مطالب بتسليط الضوء على هذه النماذج التي تعبر عن قوة الترابط في الأسرة .