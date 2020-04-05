شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عام والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):ضربت مواطنة مثلاً يحتذى به في الوفاء والإخلاص لزوجها المتوفي ، الذي اهداها مزهرية قبل 62 عام ليلة زفافهما ولا زالت محتفظة بها .
ووثق مقطع فيديو ما فعلته المواطنة بالمزهرية حيث صنعت منها عمل خيري كصدقة جارية على روح زوجها بعد وفاتها ، إذ ظلت تحتفظ فيها بالأموال الفائضة وتوزعها على الفقراء والمحتاجين .
وحاز الفيديو على إعجاب الكثيرين مع مطالب بتسليط الضوء على هذه النماذج التي تعبر عن قوة الترابط في الأسرة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. مواطنة تحتفظ بهدية زوجها منذ 62 عام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.