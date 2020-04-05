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التحقيق مع عمالة للغش وبيع معقمات مجهولة

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

فتحت النيابة العامة، باب التحقيق مع عمالة وافدة امتهنت الغش التجاري بالتسويق الإلكتروني لبيع منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر، اليوم الأحد.

وكشف مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن العمالة المخالفة استغلت نقاط البيع عبر مواقع إلكترونية متخفين وراء معرفات وهمية لبيع وتسويق منتجات غير صالحة للاستعمال لمعقمات مجهولة المصدر، واستخدام مركبات خاصة في إخفاء ونقل وتخزين المعقمات.

وأوضح المصدر، أنه جرى إعلامهم بالحقوق والضمانات المكفولة لهم نظاماً، وتم استجوابهم عن التهمة المسندة إليهم، تمهيداً لمباشرة الدعوى الجزائية بحقهم أمام المحكمة المختصة.

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