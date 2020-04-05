شكرا لمتابعة خبر عن هزة أرضية تضرب خليج العقبة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - محمد السعران (صدى):

طمأن المتحدث الرسمي بهيئة المساحة االجيولوجية السعودية طارق اباالخيل المواطنين والمقيمين بعدم خطورة أو تأثير الهزة الأرضية التي حدثت صباح اليوم في خليج العقبة ولله الحمد.

وأوضح بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين بهيئة المساحة الجيولوجية رصد صباح اليوم الأحد في تمام الساعة 8:4 هزة أرضية في خليج العقبة بقوة 4,5 على مقياس رختر وعمق 14 كيلو وتبعد عن 44 كيلو عن مدينة حقل.

وقال ان زلازل خليج العقبة مرتبطة بالصدوع التحويلية الموجودة في المنطقة.. كما أن هذا النشاط ليس بجديد حيث يحدث هذا النشاط على فترات غير متباعدة..

وأضاف بأن المركز الوطني للزلازل والبراكين في الهيئة يقوم بمراقبة النشاط الزلزالي على مدار الساعة في المملكة عبر شبكة رصد منشرة في جميع المناطق .