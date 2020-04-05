صورة تاريخية للملك سعود برفقة إخوانه الأمراء في جلسه ودية عام 1960

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): كشفت صورة تاريخية عن لقطة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز عام 1960 . كشفت صورة تاريخية عن لقطة نادرة للملك سعود بن عبد العزيز عام 1960 . وأظهرت الصورة التي نشرتها مؤسسة الملك سعود ، الملك طيب الله ثراه مع إخوانه الأمراء : عبد المحسن ، وطلال أبناء الملك عبد العزيز في جلسة ودية بالمخيم في الصحراء .

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